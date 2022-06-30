В конце февраля текущего года компания 1C Entertainment утратила независимость и стала частью гигантского китайского игрового холдинга Tencent. Поскольку китайцы не шибко любят оставлять полностью поглощённым компаниям прежние названия, судьба бренда 1C Entertainment была предрешена. И вот, сегодня, спустя четыре месяца, Tencent сообщила, что вошедшее в её состав подразделение теперь будет носить название Fulqrum Games.
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Замысловатое название (fulcrum) переводится как «точка опоры», и, как сообщают в Tencent, при его выборе они руководствовались цитатой «Дайте мне точку опоры, и я переверну Землю», которую обычно приписывают древнегреческому учёному Архимеду. Не берёмся судить, на какие перевороты в геймдеве пытаются намекнуть в Tencent, поскольку в пресс-релизе нет ничего, кроме красивых слов, поэтому пока спишем всё на «понт».
Конкретными планами на будущее Fulqrum Games в Tencent пока тоже не поделились.