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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
1C Entertainment стала частью китайского игрового гиганта Tencent
Своё название издательство, естественно, утратит.
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Всё к этому шло, и вот, сегодня китайский игровой гигант Tencent с чувством выполненного долга объявил о полном приобретении издательства 1C Entertainment. В отличие от других похожих поглощений, Tencent следует традиционной китайской политике ассимиляции, так что название издательства в течение полугода с момента завершения сделки изменится.

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Помимо Москвы подразделения 1C Entertainment расположены в центральной и восточной Европе — в Чехии, Польше и Венгрии.

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Последним проектом, который вышел под покровительством 1C Entertainment в прежнем виде стала стратегия King’s Bounty II. Оценки она получила очень сдержанные, да и никакой популярности тоже не снискала.

#tencent #1c entertainment
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