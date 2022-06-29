Геймерам известной по одноимённому движку.

Издание Kotaku, ссылаясь сразу на несколько своих источников, рапортовало о произошедшей в компании Unity, известной геймерам как производитель одноимённого игрового движка, волне сокращений в своих подразделениях по всему миру. Согласно донесениям, обстоятельства в основном затронули сотрудников на важных должностях, таких, как программирование ИИ и инженер-программирование.

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Согласно сведениям Kotaku, которые впоследствии «подтвердились» и на специальном форуме Blind, суммарно под сокращения в Unity попали порядка трёхсот—четырёхсот сотрудников, причём, что странно, случилось это внезапно без предупреждения со стороны руководства компании. Unity прекратила набирать новых сотрудников, а всем, кого затронули сокращения, обещаны зарплаты за последний отработанный месяц плюс ещё за один месяц «сверху».

Если верить анонимным источникам Kotaku, то последнее время в Unity творилась полная неразбериха, вызванная неумелыми действиями руководства и жёсткой текучки кадров. Нетрудно догадаться, что при таких условиях в IT-компаниях начинается крах. По всей видимости, он и произошёл.

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Что это всё означает для простых геймеров, а также для разработчиков, использующих движок Unity, пока неясно. Остаётся только ждать официальных публикаций от компании.