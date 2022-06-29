Главное, чтобы диктатуры Proletariat’а не возникло.

Вчера вечером разработчики из студии Proletariat сообщили, что их магическая «королевская битва» умирает и гуманно будет отключена от системы жизнеобеспечения в начале 2023 года. Сегодня выяснилось, почему коллектив принял данное решение именно сейчас: оказывается, Proletariat станет официальной частью Blizzard Entertainment. Соответствующее известие передаёт издание VentureBeat.

реклама

Таким образом, Blizzard за один день стала больше на сто человек. Proletariat, которая территориально расположена в Бостоне, будет помогать компании в работе над World of Warcraft, которая на сегодняшний день является основной «рабочей лошадкой» (или «дойной коровой», кому как удобнее воспринимать ситуацию) Blizzard.

анонсы и реклама 4 вида RTX 3050 за 30 тр - смотри RTX 3060 <b>Ti от 50 тр</b> 3070 Ti Gigabyte Gaming - 60 тр, успей 3090 Ti - цена РУХНУЛА, смотри Пиши на наш сайт и зарабатывай RTX 3080 Gigabyte дешевле 100 тр 3070Ti MSI подешевела на порядок -120000р на RTX 3090 в Ситилинке 3080 Ti Gigabyte Gaming за 97тр 3060 Ti Gigabyte Gaming за 50тр 3090 !! Ti за 160тр в XPERT.RU RTX Ti 3070 за 68тр Gigabyte Gaming

Хотя сумма сделки не разглашается, по подсчётам VentureBeat, это крупнейшее (в плане человеческих ресурсов) приобретение Blizzard за последние десять лет.