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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Разработчики «приговорённой» Spellbreak вошли в состав Blizzard и будут помогать с World of Warcraft
Главное, чтобы диктатуры Proletariat’а не возникло.
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Вчера вечером разработчики из студии Proletariat сообщили, что их магическая «королевская битва» умирает и гуманно будет отключена от системы жизнеобеспечения в начале 2023 года. Сегодня выяснилось, почему коллектив принял данное решение именно сейчас: оказывается, Proletariat станет официальной частью Blizzard Entertainment. Соответствующее известие передаёт издание VentureBeat.

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Таким образом, Blizzard за один день стала больше на сто человек. Proletariat, которая территориально расположена в Бостоне, будет помогать компании в работе над World of Warcraft, которая на сегодняшний день является основной «рабочей лошадкой» (или «дойной коровой», кому как удобнее воспринимать ситуацию) Blizzard.

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Хотя сумма сделки не разглашается, по подсчётам VentureBeat, это крупнейшее (в плане человеческих ресурсов) приобретение Blizzard за последние десять лет.

#blizzard #world of warcraft #spellbreak #proletariat
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