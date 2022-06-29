Вчера вечером разработчики из студии Proletariat сообщили, что их магическая «королевская битва» умирает и гуманно будет отключена от системы жизнеобеспечения в начале 2023 года. Сегодня выяснилось, почему коллектив принял данное решение именно сейчас: оказывается, Proletariat станет официальной частью Blizzard Entertainment. Соответствующее известие передаёт издание VentureBeat.
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Таким образом, Blizzard за один день стала больше на сто человек. Proletariat, которая территориально расположена в Бостоне, будет помогать компании в работе над World of Warcraft, которая на сегодняшний день является основной «рабочей лошадкой» (или «дойной коровой», кому как удобнее воспринимать ситуацию) Blizzard.
Хотя сумма сделки не разглашается, по подсчётам VentureBeat, это крупнейшее (в плане человеческих ресурсов) приобретение Blizzard за последние десять лет.