Пламя игры было бурным, но крайне непродолжительным.

Многие игры в наши дни переживают похожие истории: запуск, бурный рост популярности, а затем быстрая смерть от массированного оттока аудитории в более жизнеспособные проекты. Один из таких проектов — магическая «королевская битва» Spellbreak, вышедшая в начале осени 2020 года. За первые три недели после релиза проект опробовали более пяти миллионов человек, затем данный показатель со временем дорос до десяти миллионов.

реклама

Но, как вы прекрасно поняли по заголовку данного новостного материала, всё это у Spellbreak в прошлом, настоящее весьма печально, а будущего в принципе нет. До такой степени, что разработчики из студии Proletariat приняли решение закрыть проект и отключить его серверы в начале текущего года.

анонсы и реклама RTX 3060 <b>Ti от 50 тр</b> 6800XT - цена упала почти ВДВОЕ Почти в два раза упала цена 3090 - cмотри 3070Ti MSI подешевела на порядок RTX 3080 - 90 тр в Регарде -120000р на RTX 3090 в Ситилинке 3080 Ti Gigabyte Gaming за 97тр 3060 Ti Gigabyte Gaming за 50тр 3090 !! Ti за 160тр в XPERT.RU 3070 Ti Asus Gaming - 70 тр RTX Ti 3070 за 68тр Gigabyte Gaming

По словам разработчиков, игровая индустрия это очень непростой бизнес, и Spellbreak не смогла достичь такого состояния, которое позволило бы разработчикам продолжать поддерживать проект. Выражаясь русским языком, в Spellbreak почти никто не играет, денег проект не приносит и потихоньку становится бременем, работающим «в минус».