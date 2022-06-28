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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Магическую «королевскую битву» Spellbreak отключат от системы жизнеобеспечения в начале 2023 года
Пламя игры было бурным, но крайне непродолжительным.
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Многие игры в наши дни переживают похожие истории: запуск, бурный рост популярности, а затем быстрая смерть от массированного оттока аудитории в более жизнеспособные проекты. Один из таких проектов — магическая «королевская битва» Spellbreak, вышедшая в начале осени 2020 года. За первые три недели после релиза проект опробовали более пяти миллионов человек, затем данный показатель со временем дорос до десяти миллионов.

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Но, как вы прекрасно поняли по заголовку данного новостного материала, всё это у Spellbreak в прошлом, настоящее весьма печально, а будущего в принципе нет. До такой степени, что разработчики из студии Proletariat приняли решение закрыть проект и отключить его серверы в начале текущего года.

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По словам разработчиков, игровая индустрия это очень непростой бизнес, и Spellbreak не смогла достичь такого состояния, которое позволило бы разработчикам продолжать поддерживать проект. Выражаясь русским языком, в Spellbreak почти никто не играет, денег проект не приносит и потихоньку становится бременем, работающим «в минус».

#spellbreak
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