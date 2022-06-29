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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
В аутсорсинговой компании не согласны, что виноваты в проблемах на релизе Cyberpunk 2077
Продолжаем наблюдать за занимательными разборками.
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На днях в Сети появилась информация о том, что значительная степень вины за катастрофическое состояние Cyberpunk 2077 на момент её релиза лежит на компании Quantic Lab, выступавшей в качестве аутсорсера, занимавшегося тестированием игры перед её отправкой в продажу. Как сообщали источники, Quantic Lab во многих аспектах своей деятельности ввела CD Projekt RED в заблуждение, что в конечном итоге вылилось в одну большую проблему и больнейший удар по репутации польской компании.

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Теперь Quantic Lab выступила с заявлением, в котором уточнила, что прозвучавшие в первоисточнике сведения касательно работы компании являются ложными, а авторы материала в принципе не понимают, как происходит процесс тестирования игры перед её запуском в продажу.

По словам представителей Quantic Lab, крупные издатели и разработчики привлекают к тестированию своего проекта сразу несколько аутсорсинговых компаний, а также всегда имеют в своём штате собственный отдел проверки качества. Одна компания не могла стать причиной столь трескучего стратегического провала Cyberpunk 2077 в конце 2020 года.

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Данное заявление Quantic Lab вполне соответствует появившимся вскоре после оригинальной публикации сведениям о том, что CD Projekt RED сама прекрасно знала о проблемах с Cyberpunk 2077, но не могла их решить из-за сжатых сроков и давления руководства студии относительно необходимости выпустить игру в декабре 2020-го. Как бы то ни было, вряд ли мы когда-нибудь узнаем правду, а ворошить прошлое — занятие крайне неблагодарное, поскольку история в целом, равно как и история видеоигровой индустрии в частности, сослагательного наклонения не терпит: что сделано, то сделано, фарш назад не провернёшь.

#cd projekt red #cyberpunk 2077
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