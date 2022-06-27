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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Похоже, в провале Cyberpunk 2077 частично виноват отвечавший за тестирование проекта подрядчик CD Projekt RED
Давайте по-честному: в отношении Cyberpunk 2077 все всё давно поняли.
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После запуска Cyberpunk 2077 студия CD Projekt RED в один момент лишилась всей своей репутации, а в России после своего выпада на фоне проведения специальной операции и вовсе попала в геймерский список ненадёжных компаний, с которыми не стоит иметь никаких дел. На днях с подачи YouTube-канала Upper Echelon Gamers появилась информация о том, что в трескучем провале Cyberpunk 2077 польская студия виновата не полностью, став жертвой недобросовестного подрядчика.

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Как стало известно автору вышеуказанного YouTube-канала, CD Projekt RED в своё время заключила договор с компанией Quantic Lab (не путать с Quantic Dream), в обязанности которой входила проверка качества Cyberpunk 2077 и подготовка и отправка соответствующих отчётов «наверх». Исходя из полученной «ютубером» от неназванных источников документации, Quantic Lab ввела CD Projekt RED в заблуждение сразу по нескольким пунктам.

Во-первых, штат сотрудников Quantic Lab был завышен — в реальности в проверке игры участвовало заметно меньше специалистов, что самым пагубным образом отразилось на выявлении и устранении ошибок. Во-вторых, Quantic Lab откровенно обманула CDPR относительно опыта её сотрудников: из документации следует, что самыми «опытными» сотрудниками компании были люди со стажем работы всего в шесть месяцев. И в-третьих, схема деятельности компании была сформирована таким образом, что отчёты о неисправностях она отправляла в CD Projekt RED в ежедневном формате, что приводило к путанице и ускользанию многих ошибок сквозь пальцы.

На самом деле, вся эта информация выглядит сильно притянутой за уши, тем более что автор YouTube-канала Upper Echelon Gamers наотрез отказался продемонстрировать полученные им документы, списав это на опасность возникновения юридических неприятностей. Иными словами, он предлагает верить ему на слово.

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Как бы то ни было, даже если вышеизложенная информация является истиной в последней инстанции, CD Projekt RED это нисколько не оправдывает. Во-первых, подобную работу надо проводить самостоятельно, избегая аутсорсинга в сомнительные компании. Во-вторых, нет никакого оправдания тому факту, что на искоренение основных недостатков Cyberpunk 2077 разработчикам потребовались многие месяцы после релиза.

#cd projekt red #cyberpunk 2077
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