После запуска Cyberpunk 2077 студия CD Projekt RED в один момент лишилась всей своей репутации, а в России после своего выпада на фоне проведения специальной операции и вовсе попала в геймерский список ненадёжных компаний, с которыми не стоит иметь никаких дел. На днях с подачи YouTube-канала Upper Echelon Gamers появилась информация о том, что в трескучем провале Cyberpunk 2077 польская студия виновата не полностью, став жертвой недобросовестного подрядчика.
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Как стало известно автору вышеуказанного YouTube-канала, CD Projekt RED в своё время заключила договор с компанией Quantic Lab (не путать с Quantic Dream), в обязанности которой входила проверка качества Cyberpunk 2077 и подготовка и отправка соответствующих отчётов «наверх». Исходя из полученной «ютубером» от неназванных источников документации, Quantic Lab ввела CD Projekt RED в заблуждение сразу по нескольким пунктам.
Во-первых, штат сотрудников Quantic Lab был завышен — в реальности в проверке игры участвовало заметно меньше специалистов, что самым пагубным образом отразилось на выявлении и устранении ошибок. Во-вторых, Quantic Lab откровенно обманула CDPR относительно опыта её сотрудников: из документации следует, что самыми «опытными» сотрудниками компании были люди со стажем работы всего в шесть месяцев. И в-третьих, схема деятельности компании была сформирована таким образом, что отчёты о неисправностях она отправляла в CD Projekt RED в ежедневном формате, что приводило к путанице и ускользанию многих ошибок сквозь пальцы.
На самом деле, вся эта информация выглядит сильно притянутой за уши, тем более что автор YouTube-канала Upper Echelon Gamers наотрез отказался продемонстрировать полученные им документы, списав это на опасность возникновения юридических неприятностей. Иными словами, он предлагает верить ему на слово.
Как бы то ни было, даже если вышеизложенная информация является истиной в последней инстанции, CD Projekt RED это нисколько не оправдывает. Во-первых, подобную работу надо проводить самостоятельно, избегая аутсорсинга в сомнительные компании. Во-вторых, нет никакого оправдания тому факту, что на искоренение основных недостатков Cyberpunk 2077 разработчикам потребовались многие месяцы после релиза.