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Новости Software Игнатий Колыско
Видео: дебютный геймплейный трейлер Return to Monkey Island
Пираты, раки, две драки — всё на месте.
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Издательство Devolver Digital представило новый трейлер своей грядущей приключенческой игры Return to Monkey Island, в котором демонстрируется непосредственном геймплей. Хорошо известный фанатам данного игрового сериала главный герой Гайбраш Трипвуд рассказывает историю своих похождений, демонстрируя «выпускной альбом пирата» и живо комментируя размещённые там изображения.

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Что до истории грядущей Return to Monkey Island, то она будет посвящена тому, как легендарный пират умудрился раскрыть тайну Острова Обезьян. Релиз Return to Monkey Island должен состояться на ПК и Nintendo Switch. Причём, в случае с портативной игровой платформой анонс случился именно сегодня, в рамках мероприятия Nintendo Direct Mini. Позже проект выйдет и на консолях — если всё пойдёт по плану.

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За создание проекта отвечает геймдизайнер Рон Гилберт, который также являлся сценаристом и постановщиком оригинальных проектов. над Return to Monkey Island он работает вместе с командой Terrible Toybox, которая ранее выпустила Thimbleweed Park. В какой-то момент к студии также примкнул сценарист оригинальной дилогии Дэйв Гроссман, поэтому за диалоги и глубину проработки персонажей переживать, кажется, не нужно.

#devolver digital #return to monkey island
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