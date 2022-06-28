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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Антивоенный «выживач» This War of Mine включили в польскую образовательную программу
Быть может, оно и правильно: игра действительно поднимает важные темы.
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Летом 2020 года польское правительство совместно с коллективом 11 bit Studios договорились, что антивоенный «выживастик» This War of Mine в перспективе будет включён в государственную школьную программу в рамках своеобразного внеклассного «чтения». На осуществление задумки потребовалось два года, и вот, сегодня решение было принято: This War of Mine стала первой видеоигрой, которую будут использовать в рамках учебного процесса в польских школах.

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По мнению представителей министерства науки и образования Польши, подобный подход позволит донести до учащихся полезную информацию в удобном и привлекательном виде. А тема, которую поднимает This War of Mine, очень важна и, к сожалению, будет сопровождать человечество вечно.

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Напомним, что This War of Mine основана на событиях осады города Сараево: мы попадаем в город, ставший эпицентром боевых действий, и должны управлять группой выживших гражданских, распределяя крайне скромные ресурсы, переживая обстрелы, выбираясь в соседние дома за припасами и многое другое. Многими геймерами This War of Mine считается лучшей антивоенной игрой в истории игропрома.

#11 bit studios #this war of mine
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