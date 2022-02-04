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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Rockstar официально подтвердила, что новая Grand Theft Auto находится в разработке
А версии GTA V для консолей текущего поколения выйдут в середине марта.
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О том, что вечно почивать на лаврах Grand Theft Auto V и Grand Theft Auto Online компания Rockstar не станет, игровое сообщество с подачи инсайдеров и прочих фантазёров догадывается уже давно. Но только сегодня компания официально подтвердила, что да — новая часть культовой серии действительно разрабатывается.

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Деталями проекта с нами пока не поделились, но уточнили, что расскажут все подробности тогда, когда будут к этому готовы. А до тех пор советуют следить за официальной новостной лентой Rockstar. Не исключено, что проект находится на зачаточных стадиях развития, и до релиза надо ещё постараться дожить в добром здравии.

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Вместе с тем Rockstar поделилась более «приземлённой» информацией, а именно — о версиях Grand Theft Auto V для консолей текущего поколения (PlayStation 5 и Xbox Series). Итак, владельцы данных консолей смогут полноценно сыграть в GTAV с 15 марта. Ожидайте трассировку лучей, поддержку разрешений до 4K, HDR, повышенную дальность прорисовки и многое другое. Весь прогресс, достигнутый на консолях прошлого поколения, можно будет перенести. Опция, правда, почему-то одноразовая.

#rockstar games
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