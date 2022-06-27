Несколько дней назад состоялся релиз Blade Runner Enhanced Edition — «улучшенной» версии игры образца 1997 года по «Бегущему по лезвию». Собственно, главным вопросом после релиза «ремастера» стало «А что тут вообще улучшилось-то?»: пользователи отмечали вырвиглазную «мыльную» графику, крайне халтурную работу с моделями персонажей и в целом даже утрату атмосферы города будущего с его проблемами и недостатками.
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На сегодняшний день Blade Runner Enhanced Edition довольствуется 33-процентным пользовательским рейтингом в Steam, и вот, на фоне массового справедливого недовольства разработчики из Nightdive Studios приняли решение о включении в состав ремастера и оригинальной версии игры. Таким образом, теперь при покупке Enhanced Edition вы также будете получать и оригинал.
В некоторых ремастерах, к слову, возможность переключаться на оригинал является частью встроенной функциональности, поскольку разработчики отдают себе отчёт в том, что обновлённая графика может далеко не всем прийтись по вкусу.