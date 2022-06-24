Как будто от современного «ремастера» следовало ожидать чего-то другого.

Вчера вечером в продажу поступил Blade Runner Enhanced Edition — обновлённая (ремастер) версия в своё время относительно популярного квеста 1997 года выпуска. Учитывая, что за производство ремастера Blade Runner отвечал коллектив Nightdive Studios, который отметился уже несколькими достойными ремастерами культовой классики, а также готовит к выпуску полноценный ремейк первой System Shock, ожидания от проекта были поистине высокими.

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Оригинал.

Обрушившаяся же на игроков реальность после запуска Blade Runner Enhanced Edition стала для них максимально неприятным сюрпризом. Оказалось, что «обновлённая» версия игры умудрилась выглядеть даже хуже, чем оригинал конца 1990-х. По словам пользователей, в «новинке» наблюдается крайне непрофессиональное выполнение работы: графика стала «мыльной», а модели персонажей — будто вставленными в игру посредством создания нового «слоя» и без каких-либо улучшений относительно оригинальной игры. В результате можно наблюдать удивительное явление: визуально чуть улучшенное окружение и при этом те же «кучи пикселей» на месте персонажей.

Ремастер.

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По мнению геймеров, всё, что есть хорошего в Blade Runner Enhanced Edition — это возможность без проблем и лишних телодвижений запускать игру на современных операционных системах. На этом все преимущества заканчиваются, а начинаются только недостатки. На момент создания данной заметки пользовательский рейтинг Blade Runner Enhanced Edition в Steam составлял всего 31 %.