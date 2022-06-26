Игра когда-нибудь выйдет. Может быть. Наверное.

С самого момента случившегося летом 2020 года анонса новой Fable проект был покрыт пеленой тайны, которая является плодородной почвой для выращивания различных слухов и инсайдов. Учитывая полное отсутствие официальной информации об игре, тот факт, что все касающиеся новинки слухи были исключительно негативными, не должен и не может вызывать удивление.

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Сообщалось, что проект находится на зачаточных стадиях развития, испытывает трудности с кадрами, которые отличаются вопиющей некомпетентностью в своей сфере деятельности, а также в целом пребывает в производственном аду с до сих пор не сформированным вектором развития, в результате чего значительные части игры попросту «вырезаются».

Теперь стало ясно, что на деле ситуация куда более проблемная: внимательные игроки заметили, что отвечающей за Fable студии Playground Games требуется огромное количество новых сотрудников на ключевые должности. В частности, коллектив ищет опытного сценариста квестов, инженера по анимации, звукового программиста, продюсеров, дизайнера боевой системы и многих других.

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По всей видимости, на практике новая Fable находится даже не в зачаточных стадиях развития, а вообще до сих пор пребывает в статусе идеи с её небрежными реализациями. Всё это, безусловно, вызывает огорчение, а также неизбежное принятие того факта, что релиз новинки, если он вообще когда-нибудь состоится, это ещё даже не среднесрочная перспектива.