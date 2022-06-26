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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Представлен геймплей Wild West Dynasty — амбициозного симулятора выживания с элементами «выживастика»
В декорациях Дикого Запада, разумеется.
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Разработчики из Moon Punch Studio совместно с Toplitz Productions выпустили трейлер Wild West Dynasty — грядущего симулятора выживания в декорациях Дикого Запада. Представленное видео даёт понять, какого плана геймплея будет ждать игроков, с какими трудностями им придётся сталкиваться, а также какие возможности по строительству здесь реализованы.

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Wild West Dynasty предложит геймеру примерить на себя роль первопроходца в Америке 19-го века. Для данного проекта авторы обещают реализовать много увлекательных геймплейных механик. Тут точно будет масштабная сюжетная история с десятками миссий, разветвлёнными диалогами и разными последствиями (в зависимости от принятого выбора). Игрок сможет создать собственную династию, которая просуществует десятилетия и сможет даже изменить облик самого Дикого Запада, сделав его уникальным.

Действие Wild West Dynasty будет происходить в огромном открытом мире с многочисленными биомами, каждая их них наполнена опасностями, сокровищами и секретами. По сюжету, главный герой оказывается в суровой пустыне после встречи с грабителями, которые забрали у него буквально всё.

Для выживания главному герою придётся не только освоить азы строительства, но также построить ферму, наладить товарный обмен и организовать достойную защиту нажитого имущества. В какой-то момент поселение неунывающего исследователя может превратиться в полноценный город на Диком западе. Город в Wilt Wests Dynasty должен быть в обязательном порядке снабжён всеми знаковыми местами: салуном, офисом шерифа, магазинами, кузницей и даже отелем.

Разработчики из Moon Punch Studio называют свой проект уникальным гибридом ролевой игры, «выживастика» градостроительного симулятора и стратегии с управлением ресурсами. Что до обширного открытого мира, то исследовать его предлагают верхом на лошади.

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Wild West Dynasty должна поступить в продажу в 2022 году, точная дата будет объявлена позже. На странице с игрой в Steam анонсировано наличие перевода на русский язык (только субтитры). Как вы понимаете, такой масштабный проект с множеством уникальных механик возможно реализовать только на ПК.

#toplitz productions #wild west dynasty
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