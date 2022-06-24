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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
СМИ: Microsoft расформировала российское подразделение Xbox
Сама компания информацию пока не прокомментировала.
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Вчера стало известно, что Microsoft продолжит свою политику по постепенному сокращению своего присутствия в России. На практике, однако, это присутствие уже практически полностью свёрнуто: игры от внутренних студий Microsoft легально в России купить нельзя, загрузка Windows 10/11 с официального сайта больше невозможна, прекращается техническая поддержка. Иными словами, Microsoft сотоварищи ведёт себя как ИИ в играх серии Sid Meier’s Civilization.

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Теперь отечественное издание GameMAG, ссылаясь на свои источники, сообщает, что Microsoft расформировала российское подразделение Xbox и уволила всех его сотрудников, о чём официально объявит в ближайшие дни, скорее всего, 30 июня. Насколько известно GameMAG, ближайшие игровые релизы всё-таки получат русскоязычные локализации, в то время как у игр, запланированных к релизу в средне- и долгосрочной перспективах, перевода вполне может и не быть.

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Microsoft пока никак не прокомментировала поступившую информацию.

#microsoft
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