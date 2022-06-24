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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Ролевой детектив Pentiment от создателей Fallout: New Vegas получит перевод на русский язык, но не сразу
Информация появилась в «твиттере» разработчиков.
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Несколько недель назад состоялся анонс изометрического ролевого детектива Pentiment от студии Obsidian Entertainment. Ещё в момент анонса было слишком очевидно, что для полноты погружения в здешний запутанный сюжет критически необходимо уверенное знание английского языка. Ну, или наличия в игре перевода на русский — в последнее верилось с трудом по объективным причинам. Но разработчики заверили, что локализация появится, но не сразу.

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О готовящемся переводе на русский язык авторы Pentiment авторы сообщили в своём официальном микроблоге. Из того же маленького сообщения стало известно, что проект будет переведён не только на русский, но также на немецкий, французский, итальянский, испанский, польский и португальский. Переводами на эти языки Pentiment будет снабжена уже в момент своего релиза. А вот поддержка японского, русского, упрощённого китайского и других языков появится «когда-то после релиза».

Pentiment — это исторический ролевой детектив, особое внимание в котором уделяется раскрытию характера персонажа, а решения игрока оказывают сильное влияние на ход повествования. Игра выполнена в авторском графическом стиле. События разворачиваются в Германии начала XVI века. В центре внимания — талантливый иллюстратор, который оказывается втянут в события, связанные с серией убийств, происходящих в аббатстве Кирзау на протяжении 25 лет.

Полагаясь исключительно на свой ум и силу воли, герой делает всё возможное, чтобы вывести убийц на чистую воду, однако каждое решение приводит к далекоидущим последствиям и неотвратимо приближает его к сердцу заговора. Релиз Pentiment должен состояться в ноябре 2022-го года, среди целевых платформ есть не только ПК, но также консоли семейства Xbox. Разумеется, проект уже в момент релиза пополнит собой библиотеку сервиса Game Pass.

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К сожалению, мы не знаем, когда проект получит русскую локализацию. Пока что.

#obsidian entertainment #pentiment
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