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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Вышел ремастер культового квеста Blade Runner: первые игроки ругают разработчиков за небрежное отношение к оригиналу
В техническом плане плохо почти всё.
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Разработчики из Nightdive Studios сообщили о выходе ремастера культовой приключенческой игры Blade Runner, о котором мы не единожды писали на этих страницах. Проект вышел в продажу на ПК и консолях сегодня, 23 июня, как и обещали чуть ранее его создатели.

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Напомним, изначально игра должна была выйти ещё в 2020 году, но чуть позже её авторы сместили сроки на 2021 год, а ещё позже — на 2022-й. Если вы не читали наших прошлых заметок, то напоминаем, что обновлённая версия Blade Runner получила поддержку HD-мониторов, обновлённые заставки, улучшенный интерфейс, систему сглаживания SMAA, анизотропную фильтрацию текстур, повышенную с 15 кадров/c до 60 кадров/с частоту кадров, расширенную поддержку субтитров и прочие визуальные изменения.

Оригинальная Blade Runner была выпущена Westwood Studios в далёком 1997-м году. Blade Runner: Enhanced Edition также доступен для покупки пользователям из Беларуси и России без VPN и прочих «танцев с бубном».

Оценки от первых покупателей пока совсем не радуют: на момент написания данного материала у «Бегущего по лезвию» было 42 % положительных отзывов в Steam из 14 написанных. Игроки ругают ремастер за проблемы со звуком, «больно бьющие» по эффекту кинематографичности те самые 60 кадров/c, наличие геймплейных багов (блокирующих прохождение) и общую шероховатость.

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Похоже, в ближайшее время Nightdive Studios придётся как следует потрудиться, потому что, как мы и предполагали, из-за небрежного отношения к оригиналу фанаты Blade Runner будут долго не давать разработчикам покоя.

#nightdive studios #blade runner enhanced edition
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