Дата релиза появилась в официальном блоге Xbox.

Анонсированная в марте 2020-го года обновлённая версия культовой приключенческой игры Blade Runner получила дату релиза. Вожделенные число с месяцем и ссылка на страницу игры в Microsoft Store появилась в свежем посте блога Xbox Wire. Также в магазине появилось несколько новых скриншотов, демонстрирующих состояние обновлённой версии «Бегущего по лезвию».

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Производством улучшенной версии игровой классики занимается Nightdive Studios, до конца 2019 года за переиздание проекта никто не брался из-за утраты исходного кода оригинала. Тогда же «Бегущий по лезвию» был выпущен в магазине GOG стараниями ScummVM.

Улучшенное издание Blade Runner получит следующие изменения:

анизотропная фильтрация текстур;

сглаживание SMAA;

расширенная поддержка субтитров;

поддержка современных мониторов с HD-разрешениями;

воссозданные оригинальные видеоролики Westwood VQA;

частота кадров в роликах выросла с прежних 15 кадров/с до 60 кадров/с;

улучшенный пользовательский интерфейс.

А теперь о самой дате: на странице блога Xbox Wire указано, что игра выходит 23 июня. То есть, буквально через несколько дней. Напомним, оригинальную Blade Runner выпустила Westwood Studios в далёком 1997-м году.

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Проект в среде фанатов считается культовой вещью, поэтому спрос с представителей Nightdive Studios будет самый высокий.