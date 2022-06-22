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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
СМИ: разработчики попросили Минцифры не упрощать доступ в реестр российского ПО
Сославшись на объективные причины.
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Издание «РБК» сообщает, что ассоциация «Отечественный софт» попросила Минцифры не упрощать порядок включения продуктов в реестр отечественного ПО, опасаясь, что его наполнят клоны зарубежного софта.

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В ассоциации разработчиков программного обеспечения (АРПП) «Отечественный софт», которая объединяет более 220 российских IT-компаний, в том числе 1C, «Лабораторию Касперского» и «Доктор Вэб», попросили представителей Минцифры не допустить введения уведомительного порядка включения продуктов в реестр отечественного программного обеспечения.

Напомним, в начале июня глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что власти намерены упростить процесс включения продуктов в реестр отечественного ПО, введя уведомительный порядок.

«Сначала стоит включать ПО в реестр, а потом уже, если результаты экспертизы показывают, что иностранные компоненты есть, — исключать», — указывал Шадаев. Министерство предлагало начать включать в реестр продукты разработчиков более чем с 25-процентной долей россиян в капитале при условии, что у них есть фактический контроль над деятельностью компании. По действующим правилам в реестр можно включать продукты разработчиков с долей российского капитала, превышающей 50%.

Сами опасения заключаются в следующем. Сейчас для попадания в реестр программы должны проходить специальную проверку, а в случае применения так называемого «уведомительного порядка» в него будут попадать не только обычные клоны зарубежных программных решений, но также бесплатное ПО с минимальными косметическими изменениями (в буквальном смысле, только новые иконки и ярлыки). Эксперты заявляют, что сегодня около 50 % заявок отклоняется на этапе проверки. И вот эти самые 50 % в случае применения уведомительного принципа без проблем смогут попасть в реестр ПО.

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Также в АРПП не поддержали и инициативу по допуску в реестр продуктов, более, чем на 25 % принадлежащих россиянам. «Имея блокирующий пакет 25% плюс одна акция, практически можно только отменить решения совета директоров, но не принимать стратегические решения о судьбе предприятия и его продукции», — пояснил позицию исполнительный директор АРПП «Отечественный софт» Ренат Лашин.

#отечественное по #минцифры
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