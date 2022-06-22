Оно мелкое, но оно есть.

Team Fortress 2 — это игра, которая уже много лет живёт, по сути, исключительно за счёт энтузиазма своей фанатской базы. Valve проект толком не поддерживает, новый контент не внедряет, да и винить её в этом не особо целесообразно: у компании полно других, более приоритетных задач. Тем не менее, Team Fortress 2 остаётся очень популярной игрой, у которой имеются свои проблемы, требующие оперативного решения.

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На протяжении многих месяцев игроки жалуются на орды читеров и ботов в Team Fortress 2, а также на полное игнорирование данных проблем со стороны Valve. Дошло даже до того, что игрокам пришлось устроить «мирный протест». К счастью, помогло: в конце мая Valve объявила, что «услышала» геймеров, и вот, сегодня к игре было применено первое за многие месяцы обновление.

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По своим размерам обновление не очень большое, да и список изменений в них не столь существенный, как того бы хотелось, однако некоторые «эксплойты», которые применялись читерами для отравления игрового процесса честным пользователям, всё же были исправлены.