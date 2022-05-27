На протяжении нескольких месяцев Team Fortress 2 страдает от засилья ботов и читеров, превративших публичные серверы игры в совершенно неиграбельное месиво. Ещё сохранившееся сообщество проекта трубило во все трубы и било в набат с такой силой, что даже мертвец это бы услышал и поднялся. Valve, однако, со свойственной себе инерционностью, прокомментировать ситуацию решилась только сегодня, когда геймеры устроили масштабный так называемый мирный протест, в рамках которого проблему Team Fortress 2 с помощью трендов Twitter всё-таки удалось довести до разработчиков.
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По словам представителей Valve, они «слышат нас», а также полностью осведомлены о том, насколько серьёзной стала данная [прим. ред.: читеры и боты] проблема, и работают над её решением.
Стоит напомнить, что этой осенью Team Fortress 2 исполнится пятнадцать лет, и при этом игра всё ещё востребована и даже иногда получает официальные обновления. Поистине одна из самых счастливых историй в игровой промышленности.