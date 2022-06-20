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Власти не будут вводить наказание для тех, кто пользуется VPN-сервисами для обхода блокировки интернет-ресурсов. Соответствующее заявление сделал глава Минцифры Максут Шадаев в интервью телеканалу РБК.

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«Никаких наказаний для пользователей категорически не будет вводиться. Мы против этого. Поэтому, кому очень надо, такую возможность будет иметь, и будет иметь её дальше, и сохранит. Но, конечно, политике государства, когда в принципе ограничивают доступ к каким-то ресурсам, это противоречит. Я считаю, это разумный компромисс», — пояснил министр.

Макуст Шадаев также прокомментировал ранее появившиеся сообщения о намерении властей заблокировать YouTube, сразу подчеркнув, что «запрет — это самый последний шаг». По поводу дальнейшего существования видеосервиса от Google глава Минцифры пояснил следующее: «Не надо его закрывать, давайте сделаем так, чтобы у нас была своя конкурентоспособная платформа. Поэтому закрытие в моём понимании — это самый последний шаг, и он всегда плохо сказывается на конкурентоспособности. Мы это чётко понимаем».

Напомним, с марта три крупные соцсети попали под полную блокировку в России. Речь идёт о Twitter, Instagram и Facebook.

На этом фоне выросло число скачиваний VPN-сервисов, некоторые даже смогли войти в топ-100 и топ-10 по частоте скачиваний на платформах iOS и Android. При этом власти продолжили ограничивать работу VPN-сервисов, утверждая, что «средства обхода блокировок противоправного контента признаются угрозой» согласно закону «О связи».

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В начале июня представители VPN-сервиса Proton сообщили, что у российских пользователей есть проблемы с подключением. Они допустили, что ограничение исходит от российских властей и провайдеров.