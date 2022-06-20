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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
«Онлайн» Dragon’s Dogma в Steam на фоне анонса сиквела достиг шестилетнего максимума
Ну, так работает игровая индустрия; это нормально.
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На днях Capcom отметила десятилетие Dragon’s Dogma и справедливо посчитала, что соответствующее юбилейное мероприятие — лучшее время и место для анонса сиквела в лице Dragon’s Dogma II. Ни о каких подробностях проекта пока и речи не идёт — он, очевидно, находится на зачаточных стадиях развития — однако кое-какие результаты в мире уже существующих проектов он всё же начал проявлять. Так, окрылённые новостью о формальном анонсе сиквела геймеры ринулись либо перепроходить оригинал, либо в целом знакомиться с данной франшизой, дабы быть знакомым с его миром и «лором».

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Решение, конечно, в высшей степени опрометчивое, поскольку Dragon’s Dogma II может по всем параметрам и критериям отличаться от первой части, но, как бы то ни было, повышенная активность игроков привела к тому, что «онлайн» первой Dragon’s Dogma в Steam достиг шестилетнего максимума. Для сравнения, если до анонса второй части серии среднесуточный «онлайн» Dragon’s Dogma Dark Arisen составлял порядка 800—1000 человек, то после радостного известия скакнул почти до 6,6 тысяч.

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Не сказать, что данная ситуация уникальная для Dragon’s Dogma: многие игроки на фоне анонсов новых частей своих любимых игр возвращаются в них чтобы освежить в памяти сюжет и действующих лиц. Другие, узрев удивительную для себя активность геймерского сообщества, становятся «свежеобращёнными» фанатами — так сказать, за компанию.

#capcom #dragons dogma ii #dragons dogma dark arisen
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