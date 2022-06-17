Проект будет весьма современным.

Игроки ожидали, что Capcom презентует Dragon’s Dogma II ещё несколько назад в рамках специального мероприятия компании, но там пошли дальше и дождались юбилея первой части. Итак, вторая игра серии находится в разработке, имеется симпатичный логотип, однако на данном этапе это всё, с чем с нами соизволили поделиться представители Capcom.

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Известно, что проект создаётся на базе RE Engine — движка, на котором работают Resident Evil Village, а также ремейки второй и третьей номерной частей серии. Очевидно, Dragon’s Dogma II находится на совсем зачаточных стадиях развития, и показать Capcom нам пока попросту нечего, а анонс состоялся просто для галочки — надо ведь хоть чем-то отметить десятилетие первой части.

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Когда следует ждать релиз, а также когда начнут поступать конкретные подробности новинки, сегодня уточнять не стали. Напомним, первая Dragon’s Dogma была очень тепло принята любителями ролевых экшенов с элементами слэшера, поэтому разработчикам необходимо не просто закрепить успех, а развить его и вывести проект на совершенно новый уровень геймдизайна.