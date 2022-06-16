Что бы это ни значило.

В ночь с 13 на 14 июня Capcom провела игровую презентацию, основной темой которой стало всё, что связано с Resident Evil. Естественно, одним из главных героев мероприятия была Resident Evil Village, для которой разработчики анонсировали полноценное сюжетное дополнение Shadows of Rose с Роуз Уинтерс — дочерью Итана.

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По сюжету, Роуз, попавшей в некое параллельное измерение, предстоит преодолеть массу трудностей и встретиться со своим клоном. На этом все подробности дополнения на момент его презентации заканчивались, но теперь начали просачиваться новые сведения. Из них, например, следует, что уровень сложности дополнения Shadows of Rose будет ощутимо выше, чем в основной Resident Evil Village.

По словам разработчиков, в дополнении будет очень мало оружия и лекарств, поэтому проходить его придётся аккуратно, выверяя чуть ли не каждый шаг. Многих фанатов Resident Evil, привыкших к классическому геймплею франшизы, данная новость наверняка обрадует.

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