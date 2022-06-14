Ночное мероприятие Capcom должно было быть практически всецело посвящено франшизе Resident Evil как одной из самых «ходовых» в арсенале компании. Так оно и случилось. Первым делом нашему вниманию представили сюжетное дополнение Shadows of Rose для Resident Evil Village.
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Аддон будет посвящён взрослой Роуз — дочери Итана Уинтерса, которой, как и её отцу, предстоит преодолеть немало трудностей и ужасов, оказавшись в загадочном измерении, где параллельно существует её не то клон, не то воображаемая копия — в общем, что-то таинственное. Релиз дополнения должен состояться 28 октября.
Дополнительно Capcom представила «Золотое» издание Resident Evil Village, а также сообщила о том, что внедрит для режима «Наёмники» в игре дополнительный контент, а также добавит режим виде от третьего лица. Дополнение Shadows of Rose, к слову, будет выполнено исключительно от третьего лица.
Наконец, вместе с аддоном Resident Evil Village получит и мультиплеерный режим Re:Verse, запуск которого изначально должен был состояться ещё одновременно с основной игрой, но, увы, был отложен на столь непозволительно долгий срок.