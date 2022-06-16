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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Глен Скофилд прокомментировал факт сходства The Callisto Protocol с Dead Space
И даже позволил себе лестные сравнения.
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На прошлой неделе состоялась первая официальная презентация игрового процесса The Callisto Protocol — нового хоррора от Глена Скофилда, создателя легендарного Dead Space. Довольно быстро выяснилось, что перед нами практически полный идейный и духовный наследник культовой франшизы: Dead Space здесь напоминает практически всё — и антураж, и атмосфера, и даже внешний вид и анимация движений главного героя. Хорошо это или плохо — вопрос больше философский. Журналисты The Verge же позволили дать на него ответ непосредственно Скофилду.

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По словам геймдизайнера, поначалу он действительно был озабочен тем фактом, что The Callisto Protocol выходит сильно похожей на Dead Space, но потом осознал, что в целом всё-таки это новый проект, а элементы сходства с культовой серией лишь придают ему шарм. Скофилд уверен, что когда игроки начнут проходить The Callisto Protocol, то они сами поймут, что это «не Dead Space 4».

Далее Скофилд позволил себе сравнить Dead Space и The Callisto Protocol с «Чужим» и «Прометеем» Ридли Скотта соответственно. Дескать, проекты, безусловно, похожи, но основные идеи у них всё-таки разные, и при глубоком погружении в процесс различия начинают сильнее бросаться в глаза, чем при стороннем поверхностном наблюдении.

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The Callisto Protocol выйдет второго декабря. Тогда-то и узнаем, что на что похоже, и хорошо это или нет.

#the callisto protocol
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