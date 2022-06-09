Главный герой даже двигается, как Айзек Кларк.

Summer Game Fest 2022 стартовала сразу выстрелом из крупнокалиберной артиллерии: один из главных участников мероприятия, хоррор The Callisto Protocol от создателя Dead Space Глена Скофилда, удостоился чести «выступить» в числе первых. В рамках мероприятия нашему вниманию представили свежий трейлер проекта, а также показали дебютную запись игрового процесса.

реклама

Из геймплейной публикации можно сделать один несложный вывод: перед нами действительно то, на что и рассчитывали геймеры — идейный и духовный наследник культовой Dead Space. В The Callisto Protocol удалось заметить опасных мутантов, необходимость экономить боеприпасы, возможность использовать окружение для истребления оппонентов, а также огромное количество «гуро», источником которого при неправильном прохождении может стать и сам главный герой. Анимация движений которого, к слову, волшебным образом и, конечно, чисто случайно напоминает анимацию Айзека Кларка.

анонсы и реклама Предложение дня в Регарде - 48Gb Nvidia 3080 Gigabyte Gaming сильно дешевле 3070Ti RTX 3050 снова дешевле 40 тр -45% на i5 12400 в Ситилинке RTX 4000 в продаже за 100тр -25000р на 6800XT ASUS 3080 Ti MSI Gaming за 110тр в XPERT.RU -25% на RX 6700 XT ASUS <b>3060 Ti Gigabyte Gaming за 60тр</b> 3070 Ti MSI Gaming дешевле 80тр <b>RTX Ti 3070 за 75тр</b> Gigabyte Gaming !!<b>3090 !! Ti</b> !! за 190тр в XPERT.RU

Релиз The Callisto Protocol запланирован на 2 октября на актуальных платформах.