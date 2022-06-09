Summer Game Fest 2022 стартовала сразу выстрелом из крупнокалиберной артиллерии: один из главных участников мероприятия, хоррор The Callisto Protocol от создателя Dead Space Глена Скофилда, удостоился чести «выступить» в числе первых. В рамках мероприятия нашему вниманию представили свежий трейлер проекта, а также показали дебютную запись игрового процесса.
реклама
Из геймплейной публикации можно сделать один несложный вывод: перед нами действительно то, на что и рассчитывали геймеры — идейный и духовный наследник культовой Dead Space. В The Callisto Protocol удалось заметить опасных мутантов, необходимость экономить боеприпасы, возможность использовать окружение для истребления оппонентов, а также огромное количество «гуро», источником которого при неправильном прохождении может стать и сам главный герой. Анимация движений которого, к слову, волшебным образом и, конечно, чисто случайно напоминает анимацию Айзека Кларка.
Релиз The Callisto Protocol запланирован на 2 октября на актуальных платформах.