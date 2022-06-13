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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Завтра Ubisoft проведёт трансляцию, посвящённую 15-летию Assassin’s Creed
Ждём тизер новой части?
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Ubisoft решила не оставаться в стороне и всё-таки тоже принять участие в июньском марафоне игровых анонсов и презентаций. Так, сегодня стало известно, что завтра, 14 июня, Ubisoft проведёт специальную трансляцию, посвящённую пятнадцатилетию франшизы Assassin’s Creed.

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Подробностями мероприятия Ubisoft пока, естественно, не поделилась, однако можно с высокой долей вероятности утверждать, что в её рамках нас ждут новости касательно франшизы, «юбилей» которой компания и собирается отмечать. Возможно, нас ждёт анонс новой части серии. Также, как вариант, могут наконец-то показать Assassin’s Creed Infinity — проект, о существовании которого стало известно ещё в июле прошлого года.

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3070 Ti MSI Gaming дешевле 80 тр
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Как бы то ни было, единственным правильным решением будет дождаться завтрашнего вечера: трансляция начнётся в 19:00 по московскому времени.

#ubisoft
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