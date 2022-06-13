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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Главного героя Starfield ожидаемо оставят без озвучки
Такое многообразие нормально не озвучишь.
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Вчера вечером Bethesda представила продолжительную 15-минутную демонстрацию игрового процесса своей амбициозной космической RPG Starfield. Нашему вниманию продемонстрировали местную систему крафтинга, исследование местности, боевую систему, возможность возводить собственную базу и буквально создавать уникальные космические корабли, на которых бороздить просторы местной огромной вселенной. Мельком была затронута тема редактора своего персонажа, ну а сегодня у данного аспекта игрового процесса Starfield появилась дополнительная подробность.

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Разработчики сообщили, что протагонист Starfield не будет озвучен. Иными словами, местная система диалогов будет похожа на другие ролевые игры студии: главный герой — молчун, который силой мысли задаёт своим собеседникам вопросы, ну а те, в свою очередь, ему отвечают. Причём, в случае со Starfield это будет в обязательном порядке в режиме от первого лица.

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Причина, по которой Bethesda не «напрягается» с озвучкой протагонистов, предельно проста: столь большое многообразие вариантов создания своего персонажа попросту невозможно адекватно озвучить, ведь для этого потребуется задействовать сразу несколько актёров, каждому из которых предстоит записать тысячи строк диалогов. С экономической точки зрения — крайне нецелесообразное действие.

#bethesda softworks #bethesda game studios #starfield
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