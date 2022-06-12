После Cyberpunk 2077 на лица персонажей в Starfield смотреть больно.

Финальным и, соответственно, самым мощным аккордом всей презентации Microsoft и Bethesda Softworks стал премьерный показ геймплея ролевой игры Starfield. Игру представлял лично Тодд Говард, он на протяжении 15 минут раскрывал различные особенности проекта, включая систему путешествий между планетами, систему генерации персонажи и уровень детализации планет. Но обо всём по порядку.

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Если говорить о внешнем виде Starfield, то без сравнений с Fallout 4 и даже Skyrim дело не обойдётся. Пора признать: Creation Engine безнадёжно устарел, обычными косметическими «подтяжками» тут не обойтись.

Показанные в геймплейном ролике анимации лиц персонажей выглядят откровенно плохо. Не стоит также забывать, что Cyberpunk 2077 с её феноменальной постановкой диалогов и лицевой анимации у всех ключевых персонажей вышла ещё в конце 2020 года. Starfield с её «деревянными» NPC выглядит устаревшей уже сейчас — как минимум, лет на семь, без шуток.

Ещё один спорный элемент Starfield — стрельба. Оценить её по достоинству пока невозможно из-за того, что видеоряд записан с работающего где-то на 15 кадров/с игрового клиента — оптимизировать игру разработчики будут и после релиза. Теперь ни у кого не должно возникнуть вопросов насчёт того, почему релиз Starfield состоится только в 2023 году.

Так вот, стрельба в игре — всё то же самое, что мы видели в Fallout 4. Вменяемой отдачи от персонажей нет, звуки неубедительные, также нет ощущения, что герой в руках держит именно огнестрельную пушку. Хочется верить, что к релизу со стрельбой что-то ещё сделают.

Остальные геймплейные особенности Starfield мы намерены выдать списком:

более 100 звёздных систем и более 1000 планет — очень сомневаемся, что

все локации проработаны вручную. «Ванильная» No Man’s Sky передаёт привет;

продвинутый редактор персонажа, позволяющий выбрать не только внешний вид, но и предысторию;

все планеты можно посещать, выбирая для посадки любую точку;

возможность строительства собственного корабля путём сбора его из разных блоков и модулей;

корабль также будет выполнять функцию боевой машины, позволяющей принять участие в космических битвах;

возможность строительства баз на планетах с последующим наймом людей для их управления — сама механика уже была реализована в Fallout 4;

богатая система крафтинга, дающая возможность добывать ресурсы, изготавливать компоненты и производить готовое оружие, а также модификации для космических кораблей.

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Сюжет Starfield будет посвящён масштабному сбору артефактов, которые в какой-то момент помогут игроку открыть тайны вселенной. Релиз игры должен случиться в 2023 году на ПК и Xbox Series X|S.