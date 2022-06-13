Когда мы последний раз слышали про новый проект Obsidian Entertainment в лице фэнтезийной ролевой игры Avowed? Так давно, что сейчас сразу уже и не вспомнить, однако если кликнуть по соответствующему тегу на нашем сайте, то выяснится, что минимально внятная информация касательно Avowed датирована первым сентября прошлого года. Тогда Крис Авеллон сообщил, что проект «стремительно» теряет ключевых разработчиков; теперь же данная история получила продолжение.
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К сожалению, продолжение ещё более пессимистичное, чем предисловие. Согласно сведениям журналиста Bloomberg и по совместительству авторитетного инсайдера Джейсона Шрайера, Avowed неспроста не участвовала в совместной презентации Xbox & Bethesda Games Showcase в минувшее воскресенье. По словам Шрайера, проект переживает ситуацию, которую он не стал называть производственным адом, но которая в сути именно им и является.
Так, по сведениям журналиста, Avowed уже не один раз пережила полный перезапуск производства, а команду разработчиков и вправду покинули многие ключевые сотрудники, включая представителей руководящего звена. В такой неприглядной ситуации было бы странно, если бы Avowed приняла участие в презентации игр, релизы которых состоятся либо в текущем, либо в следующем году. По мнению Шрайера, наиболее оптимистичный срок релиза для нового творения Obsidian — 2024-й год. И то, надо понимать, если производственный ад не продолжится, а разработка будет идти спокойно и без шоковой терапии.