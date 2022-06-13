Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Похоже, Avowed от Obsidian Entertainment попала в производственный ад
На это ну совсем прозрачно намекает авторитетный инсайдер.
анонсы и реклама
3060 MSI Gaming дешевле 60тр
<b>3080 Gigabyte Gaming дешевле 100тр</b>
3050 MSI Gaming дешевле 40тр
-30% на 3060 Ti Gigabyte Gaming
3070 Ti за 80 с началом в Регарде
i5 12600K подешевел в ПОЛТОРА раза
3070Ti MSI Gaming дешевле 90 тр

Когда мы последний раз слышали про новый проект Obsidian Entertainment в лице фэнтезийной ролевой игры Avowed? Так давно, что сейчас сразу уже и не вспомнить, однако если кликнуть по соответствующему тегу на нашем сайте, то выяснится, что минимально внятная информация касательно Avowed датирована первым сентября прошлого года. Тогда Крис Авеллон сообщил, что проект «стремительно» теряет ключевых разработчиков; теперь же данная история получила продолжение.

реклама

К сожалению, продолжение ещё более пессимистичное, чем предисловие. Согласно сведениям журналиста Bloomberg и по совместительству авторитетного инсайдера Джейсона Шрайера, Avowed неспроста не участвовала в совместной презентации Xbox & Bethesda Games Showcase в минувшее воскресенье. По словам Шрайера, проект переживает ситуацию, которую он не стал называть производственным адом, но которая в сути именно им и является.

анонсы и реклама
-33% на RTX 3080 Gigabyte
Предложение дня в Регарде - 48Gb Nvidia
RTX 3050 сильно дешевле 40тр
-45% на i5 12400 в Ситилинке
RTX 4000 в продаже за 100тр
-25000р на 6800XT ASUS
-32% на MSI Ventus 3070 Ti
3070 Ti дешевле 90тр Gigabyte Gaming
3080 Ti MSI Gaming за 110тр
-25% на RX 6700 XT ASUS
RTX 3050 MSI дешевле 40 тр
3060 Ti Gigabyte Gaming за 58тр
3070 Ti MSI Gaming дешевле 80 тр
RTX Ti 3070 за 70тр Gigabyte Gaming

Так, по сведениям журналиста, Avowed уже не один раз пережила полный перезапуск производства, а команду разработчиков и вправду покинули многие ключевые сотрудники, включая представителей руководящего звена. В такой неприглядной ситуации было бы странно, если бы Avowed приняла участие в презентации игр, релизы которых состоятся либо в текущем, либо в следующем году. По мнению Шрайера, наиболее оптимистичный срок релиза для нового творения Obsidian — 2024-й год. И то, надо понимать, если производственный ад не продолжится, а разработка будет идти спокойно и без шоковой терапии.

#obsidian entertainment #avowed
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Полноценный релиз нестандартного «выживача» Grounded от авторов Fallout New Vegas состоится в сентябре
Похоже, амбициозная Avowed от Obsidian создаётся на базе Unreal Engine 5
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Считаем выгодность майнинга в июне 2022
+
Модернизируем старые кулеры - добавляем поддержу сокета 1700 и не только
+
Ледяная башня: Работают ли трубки систем охлаждения ЦП при низких температурах
+

Сейчас обсуждают

Pavelshakh
16:23
Товарищ, ты хоть эмиссию настраивал на разные типы материалов, чтобы замеры нормальные были? У тебя проблемы с головой, если ты доказываешь что-то человеку, намного более компетентному судя по вашему ...
Собираю простой кондиционер из элемента Пельтье TEC-12706, чтобы разогнать летнюю жару
VRoman
16:19
Поставили бы мотор помощнее, КПД бы повысился с дальностью пробега.
Электромобиль с солнечными батареями Lightyear 0 уже доступен для заказа
Мать шешенбека
16:17
зелот прекращай
Пришло время скинуть карты, сегодня команда разработчиков Ethereum перевела блокчейн Ropsten с майнинга на стейкинг
mandysee
16:15
Ни в одной подсанкционной стране никто ничье место не занял, а импортозамещение не сработало. В Иране сейчас живут ХУЖЕ, чем 40 лет назад. пилят оставшиеся западные самолеты на запчасти, а параллельны...
Курс на Aliexpress вновь пошел на снижение
terenty79
16:09
это все из за хохлов. во первых все эти базы хохлядские аутсортиры ранее клепали. а сейчас из за работы сбу, они сливаются один за одним. во вторых реально, из за военной операции, многие it дриснули ...
Количество утечек баз данных российских компаний возрастает три месяца подряд
Мать шешенбека
16:08
ПОСТ, кек, ты шо говел? православный шеша
Пришло время скинуть карты, сегодня команда разработчиков Ethereum перевела блокчейн Ropsten с майнинга на стейкинг
Мать шешенбека
16:07
на каком пуле майнил? скинь скрин с кошелем, можешь потереть его
Пришло время скинуть карты, сегодня команда разработчиков Ethereum перевела блокчейн Ropsten с майнинга на стейкинг
RadeoForce
16:04
не ругайте гармониста, он играет, как умеет
Видеокарта Radeon RX 6800 XT: тестирование в играх с классическим рендерингом
RadeoForce
16:04
да понятно, что за тип этот автор. Пост для тех, кто его продолжает читать по незнанию
Видеокарта Radeon RX 6800 XT: тестирование в играх с классическим рендерингом
LastAtlant
15:59
К сведению автора алюминий и медь в водной среде это и есть проблема))
Собираю простой кондиционер из элемента Пельтье TEC-12706, чтобы разогнать летнюю жару
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем