Крис Авеллон рассказал, что Avowed от Obsidian стремительно теряет ключевых разработчиков
Помните Avowed? Новую фэнтезийную ролевую игру от Obsidian Entertainment. Признаться, мы тоже забыли о её существовании, что немудрено, ведь с момента её анонса летом прошлого года разработчики не выходили на связь и не сообщали никаких подробностей её производства. По всей видимости, ничего хорошего с игрой не происходит, и сегодня небезызвестный игровой сценарист Крис Авеллон уточнил, что радоваться, похоже, действительно нечему.
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Как известно Авеллону, Avowed за прошедший год потеряла ведущего сценариста, ведущего дизайнера уровней, ведущего дизайнера, а также руководителя проекта. В частности, ведущий дизайнер был «переброшен» на поддержку выживастика Grounded, а руководителя проекта понизили в должности и заменили. Кем, Авеллону неизвестно.
По мнению Авеллона, происходящее с Avowed — это тревожные звоночки, но он всей душой хотел бы ошибиться в своих предположениях. В конце концов, Авеллона и Obsidian связывает многолетнее сотрудничество, и судьба данной основанной в том числе им студии, пусть и со скандальным расставанием с ней, ему явно небезразлична.
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А нам, в свою очередь, хотелось бы верить, что Obsidian найдёт в своих закромах остатки совести и выйдет на связь с общественностью.
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