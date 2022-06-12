Монетизация в видеоиграх — щекотливая и отчасти даже скользкая тема, поскольку представляет собой конфликт интересов: игроков, которые хотят заплатить один раз и больше к этому вопросу не возвращаться, и издателей, в задачу которого входит генерация сверхприбылей. По всей видимости, следующим таким «генератором» для Blizzard готовится стать Diablo IV.
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Сегодня внимательные пользователи Сети обнаружили, что Blizzard требуется руководитель, в обязанности которого помимо всего прочего войдёт управление внутриигровым магазином «в течение каждого сезона». При этом соискатель должен иметь опыт работы с играми-сервисами, что наталкивает на мысль о том, что Diablo IV уготована такая же участь.
По слухам, новый показ Diablo IV может состояться уже сегодня вечером в рамках совместного мероприятия Xbox и Bethesda. Ждём и надеемся, что не так страшен чёрт, как его малюют, и нам удастся «отделаться» лишь различной платной «косметикой».