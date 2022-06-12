До сих пор даже приблизительный срок релиза ролевого экшена Diablo IV остаётся тайной за семью печатями, да и подробности данной ожидаемой многими новинки также не постигла участь быть разглашёнными. Ситуация, мягко говоря, играет не на пользу Diablo IV, однако, по всей видимости, скоро всё пойдёт на поправку: сегодня внимательные пользователи заметили, что на официальном сайте Diablo IV стартовала предварительная регистрация для участия в тестировании новинки.
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Бытует мнение, что Blizzard немного поторопилась, и официально данное событие должно было быть оглашено в рамках вечернего мероприятия Xbox & Bethesda Games Showcase. Дело в том, что, если кто-то вдруг запамятовал, холдинг Activision Blizzard стремительно становится частью Microsoft в результате рекордной в рамках игровой индустрии сделки на сумму почти в $70 млрд. Завершение всех формальностей должно состояться до следующего лета, но, по-видимому, процесс интеграции уже вовсю идёт.
Xbox & Bethesda Games Showcase стартует сегодня в 20:00 и продлится чуть больше полутора часов. Все игры компаний в рамках одного мероприятия охватить физически нереально, поэтому двумя днями позже, во вторник, 14 июня, пройдёт вторая часть совместного мероприятия Xbox и Bethesda.