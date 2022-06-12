После релиза Diablo Immortal игроки моментально дали Blizzard понять, что с системой монетизации проекта компания явно перестаралась: слишком уж агрессивной и всеобъемлющей она здесь является. И хотя в мобильных проектах это норма, но, очевидно, от продукта Blizzard публика ожидала немного другого. К сожалению, получилось всё с точностью до наоборот: повальный «донат», недовольство пользователей, установление одного антирекорда за другим.
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Всего несколько дней назад пользовательский рейтинг Diablo Immortal сравнялся с World of Warcraft Classic The Burning Crusade, а теперь установил не просто абсолютный антирекорд Blizzard, но абсолютный антирекорд всего агрегатора Metacritic, установившись на отметке в 0,2 балла из 10 возможных.
Что Blizzard делать с данным безобразием — вопрос открытый. С одной стороны, Diablo Immortal стала самой низкооценённой игрой в истории, с другой — наиболее прибыльной среди всей франшизы. Выводы из этого тоже можно сделать вполне однозначные.