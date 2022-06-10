Как вы прекрасно знаете, Diablo Immortal — это в первую очередь мобильный ролевой экшен, и факт наличия у него «беты» PC-версии в данном случае мало на что влияет. А «мобильная» публика зачастую гораздо более казуальная и непривередливая, нежели консольная и уж тем более компьютерная, в результате чего мы можем наблюдать интересное явление: игра по уши погрязла в скандалах, но всё равно демонстрирует потрясающую популярность. Сегодня Blizzard сообщила о том, что Diablo Immortal была загружена и установлена более десяти миллионов раз.
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Таким образом, перед нами крупнейший релиз в серии Diablo за все пару десятков лет её существования. Стоит отметить, что в плане игрового процесса у профессиональных обозревателей и простых пользователей претензий к Diablo Immortal нет: на данном направлении в новинке всё сделано по канону. Скандалы же были связаны с агрессивной формой местной монетизации («доната») и безынициативным отношением студии к проблеме читерства.
На сегодняшний день Diablo Immortal пребывает в парадоксальной ситуации: проект одновременно и самый успешный за всю историю серии, и самый низко оценённый (в плане пользовательских оценок на Metacritic) — также за всю историю серии в частности и историю Blizzard в целом. Игровая индустрия поистине продолжает удивлять.