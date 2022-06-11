В рамках презентации Xbox + Bethesda.

Игровая индустрия в наши дни развивается столь хаотично, что анонсы новых проектов довольно быстро забываются. В частности, летом 2020 года состоялся анонс новой Forza Motorsport, в отношении которой впоследствии наступила тотальная тишина. Ситуация для данной франшизы неординарная, однако и этот бардак, по словам авторитетного инсайдера Тома Хендерсона, скоро закончится: полноценную презентацию новинки должны устроить в рамках совместной презентации Xbox и Bethesda в это воскресенье, 12 июня.

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Стоит отметить, что хоть перед нами и инсайдерские сведения, но конкретно Том Хендерсон пока не ошибся ни в одном из своих «предсказаний», так что кредит доверия к его информации — запредельный. Дополнительно инсайдер сообщил, что релиз новой Forza Motorsport, по его сведениям, запланирован на весну 2023 года.

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Дополнительно в рамках презентации Xbox и Bethesda должны представить специальное дополнение для Forza Horizon 5, которое добавит в игру машины и трассы в характерном стиле Hot Wheels.