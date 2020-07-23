Анонсирована новая Forza Motorsport
В рамках всё той же Xbox Games Showcase нам показали анонсирующий трейлер новой Forza Motorsport. Примечательно, что в названии проекта отсутствует порядковая цифра.
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Forza Motorsport выйдет на PC и Xbox Series X. Подробностей нет, но само видео получилось очень красивым.
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