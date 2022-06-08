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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Серии Call of Duty удалось суммарно заработать свыше $30 млрд
За все годы её существования, естественно.
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Сегодня Activision не только опубликовала первый игровой трейлер Call of Duty Modern Warfare II, снабдив его самыми базовыми подробностями новинки, и не только подтвердила, что новая королевская битва Warzone 2 выйдет в конце этого года, но и поведала о том, что данная франшиза в целом умудрилась заработать более тридцати миллиардов долларов при общих продажах, превысивших 425 миллионов копий.

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Activision не стала уточнять, что конкретно она подразумевает под «зарабатыванием», поэтому рискнём предположить, что значительную лепту в дело достижения столь умопомрачительной суммы внесла Call of Duty Warzone.

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Возвращаясь к теме Call of Duty Modern Warfare II, напомним, что игра поступит в продажу 28 октября на всех актуальных платформах. Более того: новинка станет первой за многие годы игрой серии, доступной в Steam. Не иначе как постепенный переход под контроль Microsoft приносит свои плоды.

#activision #infinity ward #call of duty modern warfare ii
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Я против войны
23:29
Войну объявляет тот кто нападает. Путин ссыкло и не объявил войну Украине, а тупо объявил "специоперацию". По его мышлению и в Чечне была "спецоперация", ведь Чечне войну никто не объявлял
Аэрофлот начинает экономить туалетную бумагу: на счету каждый рулон
Rey.B.
23:23
Нету в России никакого дефицита. По туалетной бумаге Россия давно экспортёр. Её переизбыток! Лишь некоторые бренды ушли. Точнее ушли их названия, а производства остались.
Аэрофлот начинает экономить туалетную бумагу: на счету каждый рулон
ахахах
23:23
войну чё никто необъявляет тогда,может и нет тогда её.Тебе киевские новости,ещё нето расскажут
Аэрофлот начинает экономить туалетную бумагу: на счету каждый рулон
warmuza
23:22
С определённой точки цифры начнут складываться в установленной последовательности. Это доказательство существования бога и ключ к Вознесению.
В Google вычислили число пи с точностью до 100 триллионов знаков после запятой
Rey.B.
23:21
Именно так и происходит. - Д'эффективные управленцы чуть-чуть, чуть-чуть, и ещё чуть-чуть. Декларируют невиданные профиты. А потом выходит, что конкуренты оказываются лучше во всём. А American Airline...
Аэрофлот начинает экономить туалетную бумагу: на счету каждый рулон
Я против войны
23:21
В Украине война и часть предприятий разбомбили рашисты. В Украине введено военной положение. На Роисии военного положения нет и нет разрушенных предприятий. Спрашивается, откуда дефицит туалетной бума...
Аэрофлот начинает экономить туалетную бумагу: на счету каждый рулон
ахахах
23:19
на украине соль дефицитной стала,а раньше она соль поставляла-это провал
Аэрофлот начинает экономить туалетную бумагу: на счету каждый рулон
Rey.B.
23:18
Какой бред! - На Земле сейчас несколько миллирадов людей веруют, что им кто-то чего-то должен. А по факту, это лохи. Которым поддерживают иллюзию "должны" лишь для того, чтобы их поиметь. А будут вяка...
Аэрофлот начинает экономить туалетную бумагу: на счету каждый рулон
Я против войны
23:17
Какая может быть выгода производителю туалетной бумаги на её экономии?
Аэрофлот начинает экономить туалетную бумагу: на счету каждый рулон
Влад Чухманов
23:13
Ля, увидел статью и приготовился прочитать огромную порцию говна про этот высер, а тут хвалебная песнь. Инквизишн - худшая игра по вселенной Драгон Эйдж из всех вышедших (спойлер, худшая будет следующ...
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