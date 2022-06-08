За все годы её существования, естественно.

Сегодня Activision не только опубликовала первый игровой трейлер Call of Duty Modern Warfare II, снабдив его самыми базовыми подробностями новинки, и не только подтвердила, что новая королевская битва Warzone 2 выйдет в конце этого года, но и поведала о том, что данная франшиза в целом умудрилась заработать более тридцати миллиардов долларов при общих продажах, превысивших 425 миллионов копий.

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Activision не стала уточнять, что конкретно она подразумевает под «зарабатыванием», поэтому рискнём предположить, что значительную лепту в дело достижения столь умопомрачительной суммы внесла Call of Duty Warzone.

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Возвращаясь к теме Call of Duty Modern Warfare II, напомним, что игра поступит в продажу 28 октября на всех актуальных платформах. Более того: новинка станет первой за многие годы игрой серии, доступной в Steam. Не иначе как постепенный переход под контроль Microsoft приносит свои плоды.