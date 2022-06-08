Сегодня Activision, как и обещала, опубликовала первый «настоящий» трейлер Call of Duty Modern Warfare II. Демонстрацию игрового процесса нам обеспечат уже завтра в рамках Summer Game Fest, а пока довольствуемся «премьерным» видеороликом, полностью подтверждающим ранние утечки информации касательно новой части перезапущенной подсерии Modern Warfare.
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Итак, в Modern Warfare II нам предстоит поучаствовать в глобальном конфликте и сразиться с мексиканским наркокартелем и террористической группой Аль-Катала, посетив в рамках специальных секретных операций многие страны мира, включая США. В сюжете принимают участие известные персонажи серии Call of Duty: Гоуст, капитан Прайс, Соуп, Газ и другие. Так называемая серая мораль, проработанный сюжет, продвинутый ИИ, динамичный игровой процесс — всё будет.
Релиз Call of Duty Modern Warfare II назначен на 28 октября. Ещё до конца года выйдет Call of Duty Warzone 2.
Немаловажная новость: Modern Warfare II станет первой за многие годы игрой серии Call of Duty, вернувшейся в Steam. Соответствующая страничка игры уже появилась, однако в России она, по известным причинам, недоступна. Ну, ничего: может, к 28 октября в Activision всё же возьмутся за голову и перестанут устраивать детский сад.