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Новости Software Михаил Андреев
Call of Duty Modern Warfare II: дебютный трейлер, Steam-релиз и первые подробности
Ничего нового: всё ранее и так уже утекло в Сеть.
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Сегодня Activision, как и обещала, опубликовала первый «настоящий» трейлер Call of Duty Modern Warfare II. Демонстрацию игрового процесса нам обеспечат уже завтра в рамках Summer Game Fest, а пока довольствуемся «премьерным» видеороликом, полностью подтверждающим ранние утечки информации касательно новой части перезапущенной подсерии Modern Warfare.

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Итак, в Modern Warfare II нам предстоит поучаствовать в глобальном конфликте и сразиться с мексиканским наркокартелем и террористической группой Аль-Катала, посетив в рамках специальных секретных операций многие страны мира, включая США. В сюжете принимают участие известные персонажи серии Call of Duty: Гоуст, капитан Прайс, Соуп, Газ и другие. Так называемая серая мораль, проработанный сюжет, продвинутый ИИ, динамичный игровой процесс — всё будет.

Релиз Call of Duty Modern Warfare II назначен на 28 октября. Ещё до конца года выйдет Call of Duty Warzone 2.

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Немаловажная новость: Modern Warfare II станет первой за многие годы игрой серии Call of Duty, вернувшейся в Steam. Соответствующая страничка игры уже появилась, однако в России она, по известным причинам, недоступна. Ну, ничего: может, к 28 октября в Activision всё же возьмутся за голову и перестанут устраивать детский сад.

#activision #infinity ward #call of duty modern warfare ii
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Муж_ЗАГЛOТА
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maximus6546
21:24
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[Zero]
21:23
Можно вдоль рядов с креслами сделать грядки с лопухами прямо в самолете. И тогда туалетной бумаги получится сэкономить очень много. Импортозамещение.
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Sheshenbek
21:23
Заработать на видеокарту? Не смеши, скоро на сдачу от сигарет куплю
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ахахах
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ты вкурсе что уже четверть украины взяли и под 200 тыс всушников денацифицировали
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DimCher
21:21
Это рывок или прорыв?
Аэрофлот начинает экономить туалетную бумагу: на счету каждый рулон
Eisbrecher
21:21
Ну вот. В 1440р 5600+6600ХТ дают больше фпс, чем 1600+6950ХТ. Апгрейд CPU обойдется в 5 раз дешевле, чем апгрейд GPU. А говорят - не впечатляюще :D
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wwr222
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Я без твоих тупых советов знаю. И даже интересовался по поводу мнимой проблемы в поддержке. Но может ты не в курсе, что на тот момент Цветков и в помине в ДНС не было...
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