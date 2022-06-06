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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Минцифры по рекомендации ФСБ намерена создать базу IMEI-кодов для «повышения эффективности оперативно-разыскных мероприятий»
Эксперты: это позволит привязать устройство с его конкретным владельцем.
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Издание «Коммерсантъ» сообщает, что Минцифры по рекомендации ФСБ готовится к разработке единой базы кодов IMEI, присваиваемых мобильным телефонам. Источник издания также сообщают, что спецслужбы выступают за создание такого реестра для «повышения эффективности оперативно-разыскных мероприятий».

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Ранее данная идея предлагалась к реализации как мера борьбы с незаконным импортом техники. После вступившего в силу закона о параллельном импорте (а также появления возможности блокировать ворованные телефоны на iOS и Android через Интернет) данное предложение позиционируется как «возможность связывать устройство с его конкретным владельцем. По крайней мере, так считают эксперты.

ФСБ порекомендовала Минцифры разработать прототип централизованной базы IMEI-кодов мобильных устройств и даже подготовить нормативно-правовые акты, которые позволили бы её внедрить. Эту информацию журналисты «Коммерсанта» узнали из двух источников в правительстве.

Необходимость создания базы ФСБ объясняется желанием «повысить эффективность проведения оперативно-разыскных мероприятий», а также необходимостью «пресекать противоправные действия с использованием мобильных телефонов».

Издание «Коммерсант» напоминает, что идея регистрации телефонов в базе IMEI обсуждается в России с 2010-х годов. В разное время её высказывали МВД, Минкомсвязь (ведомство существовало до Минцифры) и члены Совета федерации. Пару лет назад обсуждался законопроект о платной регистрации телефонов импортёрами или гражданами, купившими устройства за рубежом. Тогда предполагалось, что базу IMEI будет вести Центральный научно-исследовательский институт связи (ЦНИИС).

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В Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники РАТЭК (объединяет Apple, Google, Samsung, Dell, «М.Видео») сообщили, что производители и продавцы устройств поддержат инициативу о создании базы IMEI-кодов, «если упор будет сделан на борьбу с воровством телефонов у конечных пользователей и на возможность удаленно заблокировать аппарат».

#отечественное по #минцифры
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