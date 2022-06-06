Донат... Донат никогда не меняется.

По всей видимости, неоднозначное восприятие Diablo Immortal публикой не особо мешает данному проекту зарабатывать большие деньги. Согласно статистике портала AppMagic, на сегодняшний день новинка уже заработала свыше пяти миллионов долларов. На долю США приходится 44 % внутриигровых покупок, а на долю Южной Кореи — 20 %. Следом с огромным отставанием идут Германия и Япония с 7 % каждая.

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Важно, впрочем, понимать, что данная статистика крайне приблизительная, и доверять ей в полной мере не следует. На сегодняшний день наиболее правильным действием будет дождаться публикаций от проверенных аналитических фирм вроде Sensor Tower, которая в том числе специализируется на подсчётах заработков мобильных игр по всему миру.

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Как бы то ни было, вышеизложенная статистика, пусть она и не вполне достоверна, но всё же демонстрирует одну особенность: выручка Diablo Immortal стремительно растёт. А это означает, что восприятие данного проекта у платёжеспособной публики в основном положительное. Между тем на Metacritic у новинки оценки ниже плинтуса, и связано это с весьма агрессивным местным «донатом».