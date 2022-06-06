Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Diablo Immortal стала ещё одной обосновавшейся на дне рейтинга Metacritic игрой от Blizzard
У Blizzard это начало входить в привычку.
анонсы и реклама
В <b>полтора раза упала</b> цена 3080 ASUS
3050 Gigabyte сильно дешевле 40 тр
-40% на 3080 Ti - смотри цену
3080 Gigabyte за 100 с началом в Регарде
-35% от цены 3060 Ti - криптозима торжествует
-40000р на 3080Ti Gigabyte Gaming

На прошлой неделе состоялся релиз мобильного ролевого экшена Diablo Immortal от Blizzard. Проект получил высокие оценки критиков, но вот с оценками конечных пользователей ситуация, как оно нередко бывает в современной игровой индустрии, получилась прямо противоположной: перед нами ещё один из самых низкооценённых проектов в истории игропрома.

реклама

По состоянию на момент публикации данной заметки iOS-версия Diablo Immortal встречала нас на Metacritic устрашающим пользовательским рейтингом, равным 0,8 балла из 10 возможных. По статистике, хуже было только у Warcraft III Reforged — ремастера культовой классической RTS. Таким образом, если учитывать только новые релизы, то Diablo Immortal в данном сегменте окажется самой низкооценённой игрой производства Blizzard.

Причина, по которой игроки поспешили смешать новинку с грязью, проста: микротранзакции. Согласно предыдущим материалам, в Diablo Immortal с помощью «доната» можно не только приодеть своего персонажа в более презентабельный костюмчик, но и повысить шанс на выпадение более качественных вещей в подземельях и в целом повлиять на прохождение игры.

анонсы и реклама
3080 Ti MSI очень дешево в Ситилинке
RTX 3050 снова дешевле 40 тр
3060 Ti уже дешевле 70тр в Ситилинке
RTX 4000 в продаже за 100тр
RTX 3070 уже дешевле 80тр
3080 Ti MSI Gaming за 110тр в XPERT.RU
<b>3060 Ti Gigabyte Gaming за 60тр</b>
3070 Ti MSI Gaming дешевле 80тр
<b>RTX Ti 3070 за 75тр</b> Gigabyte Gaming
!!<b>3090 !! Ti</b> !! за 190тр в XPERT.RU

При этом пользователи отмечают, что в плане игрового процесса Diablo Immortal — действительно достойный проект, однако местная система монетизации перекрывает все преимущества игры. Собственно, это хороший урок разработчикам игр на будущее: не превращайте свои проекты в системы выкачивания из игроков денег, и будет вам счастье. По крайней мере, моральное. Но в Blizzard синонимом счастья, судя по всему, давно уже стал золотой телец.

#blizzard #diablo immortal
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Геймеры продолжают возмущаться «донатом» в Diablo Immortal: платный контент привязывается к одному персонажу
Blizzard требует от игроков в WoW принять правила «нетоксичного» поведения
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Собираем недорогой игровой ПК с поддержкой технологий NVIDIA RTX, DLSS и DLDSR
16
Сборка бюджетного ПК в интернет-магазинах и Aliexpress на базе Intel. Часть 1
84
Проверяем работу технологии AMD FidelityFX Super Resolution 2.0 (FSR 2.0) в God of War
48
Главные игры июня 2022 года
9
Мои впечатления от игры Dragon Age 2. Часть 3
1

Сейчас обсуждают

Spambomber12
13:00
Зелот со товарищами-продаванами из шитилинка кака бычно дуремарствовуют с голодухи. С такими ценничками и околеют скоро. КГ/АМ.
Игровые видеокарты стали доступнее в магазинах РФ – Radeon RX 6800 XT скинула 50 000 рублей
Герц
12:54
Это какая? Процы и видяхи дешевле чем в январе.
Курс доллара вновь опустился до 60 рублей
Собакевич
12:47
Когда мы окуклимся окончательно, суды нам будут до задницы. Вот только хорошо ли это?
Стали известны подробности открытия McDonald’s в РФ – привычный вкус в новой упаковке
Noble-Man
12:47
Я так понял, подход АМД с долгоиграющим сокетом, их ничему не научил?
Процессоры Intel Meteor Lake примерят исполнение LGA 1851
DiLouk
12:46
Если это зарегистрированный логотип, то засудят.
Стали известны подробности открытия McDonald’s в РФ – привычный вкус в новой упаковке
Собакевич
12:45
Авторы прожектов по перезапуску Макдака под другими брендами не понимают (ну, как не понимают - просто повестка дня заставляет везде тупой патриотизм впихивать), что это не просто рыгаловка - а явлени...
Стали известны подробности открытия McDonald’s в РФ – привычный вкус в новой упаковке
informator
12:44
Да просто переименовали в Магдак по Русски и овцы целы и волки сыты. М можно было сделать другим цветом).
Стали известны подробности открытия McDonald’s в РФ – привычный вкус в новой упаковке
[Леди Яга]
12:43
Не снял защитную наклейку с радиатора и залил сокет термопастой. (Рука-лицо) Насвай действительно зло.
Курс доллара вновь опустился до 60 рублей
Собакевич
12:39
Шибко разбираешься в кулинарии, знаешь как работает пищевая индустрия? А что такое "технология" вообще - по-твоему? Кратко - "Техноло́гия (от др.-греч. τέχνη «искусство, мастерство, умение» + λόγος «с...
Стали известны подробности открытия McDonald’s в РФ – привычный вкус в новой упаковке
Артём Николаев
12:34
Яблоки ещё медленнее дешевеют. Какой-нибудь б/у Galaxy S10 сейчас на Авито лежат за 20к и ниже, а Айфон 11 - самый минимум 30. Даже если каждый год скидывать прошлое поколение и брать новое, потеря не...
В iPhone 14 Pro наконец-то появится камера не на 12 МП и поддержка 8K ULTRA HD
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем