У Blizzard это начало входить в привычку.

На прошлой неделе состоялся релиз мобильного ролевого экшена Diablo Immortal от Blizzard. Проект получил высокие оценки критиков, но вот с оценками конечных пользователей ситуация, как оно нередко бывает в современной игровой индустрии, получилась прямо противоположной: перед нами ещё один из самых низкооценённых проектов в истории игропрома.

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По состоянию на момент публикации данной заметки iOS-версия Diablo Immortal встречала нас на Metacritic устрашающим пользовательским рейтингом, равным 0,8 балла из 10 возможных. По статистике, хуже было только у Warcraft III Reforged — ремастера культовой классической RTS. Таким образом, если учитывать только новые релизы, то Diablo Immortal в данном сегменте окажется самой низкооценённой игрой производства Blizzard.

Причина, по которой игроки поспешили смешать новинку с грязью, проста: микротранзакции. Согласно предыдущим материалам, в Diablo Immortal с помощью «доната» можно не только приодеть своего персонажа в более презентабельный костюмчик, но и повысить шанс на выпадение более качественных вещей в подземельях и в целом повлиять на прохождение игры.

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При этом пользователи отмечают, что в плане игрового процесса Diablo Immortal — действительно достойный проект, однако местная система монетизации перекрывает все преимущества игры. Собственно, это хороший урок разработчикам игр на будущее: не превращайте свои проекты в системы выкачивания из игроков денег, и будет вам счастье. По крайней мере, моральное. Но в Blizzard синонимом счастья, судя по всему, давно уже стал золотой телец.