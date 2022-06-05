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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
В Euro Truck Simulator 2 появится дополнение про западные Балканы
А то Европа без Балкан — не вполне Европа.
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В начале этой недели стало известно, что SCS Software, принимая во внимание текущую ситуацию в мире (а по факту — просто опасаясь неверного истолкования своих действий крикливым меньшинством), отменила для Euro Truck Simulator 2 выпуск посвящённого России дополнения Heart of Russia. Решение далось студии нелегко, да и дополнять игру контентом всё-таки необходимо. Так уж получилось, что новый контент уже подготавливается, и называется он West Balkans.

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Как нетрудно догадаться, после установки дополнения наша грузовая активность расширится на территорию западных Балкан. Ожидайте воссозданные локации, трассы, ну и возможность полюбоваться местными пейзажами.

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О сроках релиза говорить пока, естественно, преждевременно. У SCS Software между анонсом и релизом дополнений к Euro Truck Simulator 2 проходит примерно около года. По крайней мере, последнее время.

#scs software #euro truck simulator 2
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avkonshin
19:59
Насколько я понимаю, производство чипов распланировано на год вперед. Куртка не может отменить заказы на выпуск чипов для 40хх серии и продолжать выпускать 30хх.
RTX 4090 и RTX 4080 выйдут на рынок с опозданием в месяц, а RTX 4060 анонсируют только в 2023 г.
Pavelshakh
19:54
Так а зачем лучше, если 12400 больше не надо? И где ж ты будешь свою производительность утилизировать? Тот самый случай, когда человеку важнее кулер, чем срач дома и ещё много приколов. А тачка, хата...
Сборка бюджетного ПК в интернет-магазинах и Aliexpress на базе Intel. Часть 1
Шеша сидит с компа
19:45
ну да.куда мне до тебя ВЕДЬ У ТЕБЯ АЖ ЗА 1,500ТР кулер. не позорся паша
Сборка бюджетного ПК в интернет-магазинах и Aliexpress на базе Intel. Часть 1
VRoman
19:44
До выхода карт ещё так далеко, и многое может измениться со всякими там локдаунами в Китае или нехваткой неона. Даже Хуанг не сможет предсказать точность подготовки видеокарт к выходу. Сейчас эти даты...
RTX 4090 и RTX 4080 выйдут на рынок с опозданием в месяц, а RTX 4060 анонсируют только в 2023 г.
Каа
19:43
Брак в установке кулера или в нём самом, иного не дано. Ну или у тебя там жара 50 градусов в тени.
Сборка бюджетного ПК в интернет-магазинах и Aliexpress на базе Intel. Часть 1
Pavelshakh
19:42
ахахах. Чему завидовать? Тому что ты с мягко говоря посредственной водой будешь сидеть в своем сарае с козами. Ни за что в жизни XD
Сборка бюджетного ПК в интернет-магазинах и Aliexpress на базе Intel. Часть 1
Шеша сидит с компа
19:42
брак?
Сборка бюджетного ПК в интернет-магазинах и Aliexpress на базе Intel. Часть 1
Hru
19:41
Нехуй пидерасов черножопых брать.Они ешще этот гугель нахрен развалят
Сотрудники Google из Индии создают в коллективах "кастовую систему" и это стало большой проблемой
Шеша сидит с компа
19:40
ну тогда завидуй сиди, клоун.моя вода дороже твоего проца. флешбек
Сборка бюджетного ПК в интернет-магазинах и Aliexpress на базе Intel. Часть 1
Каа
19:40
Насрать на пасту, хоть КТП-8, так греться оно не может.
Сборка бюджетного ПК в интернет-магазинах и Aliexpress на базе Intel. Часть 1
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