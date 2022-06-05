В начале этой недели стало известно, что SCS Software, принимая во внимание текущую ситуацию в мире (а по факту — просто опасаясь неверного истолкования своих действий крикливым меньшинством), отменила для Euro Truck Simulator 2 выпуск посвящённого России дополнения Heart of Russia. Решение далось студии нелегко, да и дополнять игру контентом всё-таки необходимо. Так уж получилось, что новый контент уже подготавливается, и называется он West Balkans.
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Как нетрудно догадаться, после установки дополнения наша грузовая активность расширится на территорию западных Балкан. Ожидайте воссозданные локации, трассы, ну и возможность полюбоваться местными пейзажами.
О сроках релиза говорить пока, естественно, преждевременно. У SCS Software между анонсом и релизом дополнений к Euro Truck Simulator 2 проходит примерно около года. По крайней мере, последнее время.