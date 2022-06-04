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Новости Software Михаил Андреев
Хоррор The Callisto Protocol ещё не вышел, а уже имеет сюжетное дополнение
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Годы идут, но схема, по которой разработчики и издатели зарабатывают деньги на своих проектах, остаётся прежней даже несмотря на тот факт, что всё больше и больше геймеров её отвергают на подсознательном уровне. В частности, вчера стало известно, что хоррор The Callisto Protocol от создателя Dead Space Глена Скофилда выйдет в свет второго декабря. Ждать ещё сравнительно долго, но это не помешало Скофилду и компании уже потихоньку начинать принимать на новинку предварительные заказы.

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Пока что предзаказ действует только на официальном сайте The Callisto Protocol и только для консолей PlayStation текущего и прошлого поколений, но нам в рамках данной заметки важно совсем не это. Важно описание предзаказов различных изданий игры, а именно — цифрового «делюкс»-издания. Оно гласит, что помимо, собственно, The Callisto Protocol его предзаказчик получит ретро-облик для персонажа, два ретро-облика для оружия, сезонный абонемент, а также, в случае с PlayStation, эксклюзивный 48-часовой «продвинутый» доступ к сюжетному DLC.

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Таким образом, The Callisto Protocol за полгода до релиза уже частично разделена в плане контента и не представляет собой цельный продукт. Что, впрочем, не мешает этому отнюдь не AAA-проекту предлагаться по цене в $70 в самом базовом издании.

#the callisto protocol
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