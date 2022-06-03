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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
The Callisto Protocol от создателя Dead Space получила первый геймплейный трейлер и точную дату выхода
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Пару недель назад Глен Скофилд, автор культового хоррора Dead Space, пообещал, что скоро наконец-то поделится долгожданными подробностями касательно своего нового «ужастика» The Callisto Protocol. Оказалось, что своё творение Скофилд привёз на мероприятие Sony State of Play, где был опубликован дебютный видеоролик с демонстрацией игрового процесса, а также была оглашена точная дата выхода — 2 декабря.

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В указанный день игра поступит в продажу на PC, а также на текущем и прошлом поколениях PlayStation и Xbox.

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#the callisto protocol
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