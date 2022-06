То есть, в период с 1 апреля 2023-го по 31 марта 2024-го. Мрак.

В начале мая Ubisoft объявила о том, что ремейк Prince of Persia The Sands of Time передан из рук индийского подразделения компании в руки авторов оригинальной игры — Ubisoft Montreal. Тем самым компания практически прямым текстом сообщила, что ремейк попал в самый настоящий производственный ад, и неясно, когда вообще нам удастся (и удастся ли вообще) увидеть его в окончательном варианте.

Ситуация усугубилась тем, что в начале июня пользователи стали сообщать, что некоторые розничные сети начали возвращать покупателям средства за предварительные заказы проекта. На фоне этого в Сети закономерно вспыхнуло обсуждение того, что ремейк Prince of Persia The Sands of Time, быть может, вовсе отменили. Что ж, кое-какая информация благодаря изданию IGN всё же прояснилась. В частности, Ubisoft прокомментировала, что исчезновение ремейка из магазинов связано с тем, что планы изменились, и компания больше не надеется выпустить игру в текущем финансовом году — до 31 марта 2023-го включительно.

Наиболее оптимистичное «окно» релиза на сегодняшний день — это следующий финансовый год, то есть, период с 1 апреля 2023-го по 31 марта 2024-го. Ситуация крайне безрадостная.