Стиль, задумка и саундтрек приятно удивляют.

Разработчики из студии Nerial совместно с издательством Devolver Digital представили релизный трейлер Card Shark — приключенческой игры, посвящённой достаточно редкой теме красоты карточного шулерства во Франции XVIII века.

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Весь геймплей в Card Shark строится вокруг того, что геймеру не нужно пытаться честно играть в карты, а наоборот, простите, мухлевать и обмануть оппонентов. Этот проект посвятит непросвещённого обывателя в мир уловок, интриг и изящного шулерства.

«Станьте шулером, попадите в общество французских аристократов XVIII века и победите во всех карточных партиях до единой, играя краплёными картами, выполняя фальшивую тасовку, подменяя колоды — и не только. Воспользуйтесь нечестно нажитыми деньгами, чтобы принять участие в играх с высокими ставками», — гласит официальное описание к проекту.

Обманы в картах здесь обставлены в виде развлекательных миниигр на внимательность и ловкость. Получилось обмануть оппонентов «по полной программе»? Ну, в таком случае денег со всего мероприятия удастся заработать больше. По мере повышения заработка также растёт статус героя, который позволит в какой-то момент попасть в круги элит, любящих играть по-крупному.

Наш неунывающий карточный шулер ловко путешествует по поместьям, общается с разными персонажами и перемещается по Франции. Попутно можно, кстати, раскрыть ещё тайный заговор, ведь сюжетной части в card Shark уделяется немало внимания.

Разработчикам из студии Nerial при создании их приключенческой игры помогали художник Николай Трошинский и композитор Андреа Боккардо. Релиз Card Shark состоялся именно сегодня, 2 июня. Количество оценок в Steam пока невелико, поэтому о справедливом и взвешенном пользовательском рейтинге говорить ещё очень рано.

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Проект вышел не только на ПК, но и на Nintendo Switch. Желающие могут скачать демоверсию, доступную на обеих платформах.