В рамках Sony State of Play, имеется в виду.

О том, что славная серия «драчек» Street Fighter получит очередное продолжение, нам известно ещё с февраля, когда компания Capcom официально анонсировала шестую номерную часть франшизы. С тех пор тишина, однако инсайдер Джефф Грабб уверен, что уже в ближайшие дни, а именно — в ночь со 2 на 3 июня — состоится более подробная презентация проекта.

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Почему конкретно в ночь со 2 на 3 июня? Ответ прост: именно тогда пройдёт июньский выпуск State of Play, на котором Sony покажет новинки от своих партнёров, одним из которых, безусловно, и является Capcom.

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Строго говоря, кроме уверенности Грабба никаких подтверждений того, что Street Fighter 6 покажут именно на State of Play, нет. Однако важно помнить, что Грабб с весьма высокой степенью вероятности публикует правдивую информацию, чем и заслужил определённый кредит доверия в сегменте игровой журналистики.